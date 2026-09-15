UniCredit Aktie News: UniCredit verliert am Dienstagmittag

Die UniCredit-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 83,17 EUR nach. In der Spitze fiel die UniCredit-Aktie bis auf 82,37 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 84,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 86,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UniCredit-Aktie somit 3,37 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,10 EUR am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 45,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,83 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 3,15 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UniCredit am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.58 Mrd. EUR im Vergleich zu 6.25 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UniCredit am 21.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,37 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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