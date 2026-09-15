Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.49 Prozent auf 5’293.60 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.119 Prozent auf 5’313.36 Punkte an der Kurstafel, nach 5’319.67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’264.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’313.36 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 5’504.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’295.26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’585.66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.79 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.02 Prozent auf 1’016.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 76.52 CHF), Zurich Insurance (+ 1.28 Prozent auf 601.60 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.88 Prozent auf 36.14 GBP) und BP (+ 0.62 Prozent auf 5.75 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen RELX (-3.19 Prozent auf 25.20 GBP), UBS (-2.98 Prozent auf 42.04 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-2.31 Prozent auf 82.78 GBP), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF) und UniCredit (-1.72 Prozent auf 83.23 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 8’022’656 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 569.802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.08 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch