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15.09.2026 12:26:19
Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach
Der Euro STOXX 50 verliert heute an Wert.
Am Dienstag steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.31 Prozent im Minus bei 6’241.12 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.375 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.196 Prozent schwächer bei 6’248.10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’260.38 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’194.18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’248.10 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’539.59 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’229.43 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 5’440.40 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.68 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’027.00 EUR), Eni (+ 0.67 Prozent auf 24.16 EUR), BMW (+ 0.57 Prozent auf 63.08 EUR), Airbus SE (+ 0.43 Prozent auf 195.90 EUR) und Infineon (+ 0.41 Prozent auf 54.26 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Bank (-2.23 Prozent auf 33.39 EUR), UniCredit (-1.79 Prozent auf 83.17 EUR), BASF (-1.68 Prozent auf 51.50 EUR), Siemens (-0.95 Prozent auf 259.30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.93 Prozent auf 6.64 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 2’027’421 Aktien gehandelt. Mit 569.802 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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