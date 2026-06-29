UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Großbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
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