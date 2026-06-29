Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’127 -0.3%  SPI 19’908 -0.2%  Dow 51’876 -0.1%  DAX 24’662 0.0%  Euro 0.9220 0.0%  EStoxx50 6’215 -0.1%  Gold 4’039 -1.2%  Bitcoin 48’680 0.9%  Dollar 1 -0.2%  Öl 72 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DroneShield-Aktie stemmt sich gegen den Abwärtstrend: Ist das Plus mehr als nur eine Erholung?
Lenovo-Aktie sackt ab: Warnung vor hohen Speicherpreisen bis 2030
Aktien von Samsung und SK hynix fallen: Offenbar neue Mega-Investitionen geplant
TSMC-Aktie profitiert von neuem Mega-Kursziel der UBS - Wie weit kann die Rally noch gehen?
IVF HARTMANN: Finanzchef verlässt das Unternehmen - Aktie fester
Suche...
eToro entdecken

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

39.96
CHF
0.13
CHF
0.33 %
11:34:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.06.2026 10:18:14

UBS Buy

UBS
39.96 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 40 auf 45 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Großbank seit der Übernahme der Credit Suisse stets den Fokus auf das Kerngeschäft gerichtet und in den meisten Quartalen der letzten drei Jahre eine starke Geschäftsentwicklung verzeichnet habe, hätten sich viele Anleger bis vor kurzem noch auf die negativen regulatorischen Auswirkungen der neuen Schweizer "Too big to fail"-Regelung konzentriert, schrieb Benjamin Goy in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittlerweile wende sich die Anlegerstimmung jedoch wieder dem Kerngeschäft zu. Denn die UBS erhöhe die Kapitalrendite, und die Kapitalmärkte böten weiterhin sehr gute Rahmenbedingungen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf UBS

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender UBS-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender UBS-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu UBS

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:18 UBS Buy Deutsche Bank AG
25.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 UBS Equal Weight Barclays Capital
18.06.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

UBS 39.96 0.33% UBS