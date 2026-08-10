Gute Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester

Am Montag bewegte sich der SPI via SIX letztendlich 0.37 Prozent höher bei 20’585.70 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.536 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0.215 Prozent stärker bei 20’553.73 Punkten, nach 20’509.58 Punkten am Vortag.

Bei 20’596.71 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’505.48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, stand der SPI bei 20’023.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 18’574.54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der SPI 16’566.12 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12.85 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’606.98 Punkte. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell GAM (+ 4.59 Prozent auf 0.09 CHF), Klingelnberg (+ 3.54 Prozent auf 11.70 CHF), Tecan (N) (+ 3.54 Prozent auf 202.00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3.54 Prozent auf 16.40 CHF) und Kudelski (+ 3.32 Prozent auf 1.25 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-5.87 Prozent auf 6.74 CHF), Addex Therapeutics (-5.80 Prozent auf 0.04 CHF), Medartis (-4.20 Prozent auf 84.50 CHF), OC Oerlikon (-3.67 Prozent auf 4.73 CHF) und Schlatter Industries (-3.19 Prozent auf 18.20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 2’896’717 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 317.327 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch