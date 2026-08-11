UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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11.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Dienstagvormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von UBS zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 43,87 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die UBS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 43,87 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'658 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 43,94 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UBS-Aktie bisher bei 43,72 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 43,88 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 148'603 UBS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 44,44 CHF. Gewinne von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 55,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,25 USD je UBS-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,63 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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