Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester

Mittlerweile seien 60 Finma-Mitarbeitende ausschliesslich mit der Aufsicht über die Grossbank beschäftigt.

Im März 2024 seien dafür erst 22 Vollzeitstellen vorgesehen gewesen, wobei insgesamt 60 Personen direkt oder indirekt an der UBS-Aufsicht beteiligt gewesen seien. Die Zahl der dafür eingesetzten Mitarbeitenden werde weiter steigen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf mit dem Dossier vertraute Personen.

Die UBS-Aktie notierte am Montag im SIX-Handel letztlich 0,85 Prozent höher bei 43,83 Franken.

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Zürich (awp)