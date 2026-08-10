|Seit CS-Übernahme
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10.08.2026 17:48:00
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Die Finanzmarktaufsicht Finma hat laut "Le Temps" ihre Überwachung der UBS seit der Übernahme der Credit Suisse deutlich verstärkt.
Im März 2024 seien dafür erst 22 Vollzeitstellen vorgesehen gewesen, wobei insgesamt 60 Personen direkt oder indirekt an der UBS-Aufsicht beteiligt gewesen seien. Die Zahl der dafür eingesetzten Mitarbeitenden werde weiter steigen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf mit dem Dossier vertraute Personen.
Die UBS-Aktie notierte am Montag im SIX-Handel letztlich 0,85 Prozent höher bei 43,83 Franken.
yz/
Zürich (awp)
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