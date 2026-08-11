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11.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Dienstagmittag tiefer

UBS Aktie News: UBS am Dienstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 43,49 CHF.

UBS
43.84 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 43,49 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'600 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 43,40 CHF. Mit einem Wert von 43,88 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 755'455 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 44,44 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 2,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 35,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,63 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 109.05 18.09.2026 159435600
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.652 17.12.2027 159232521
Short 545.25 18.09.2026 155831224
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3661 11.40 157230114
Long 12.0722 6.03 159232191
Long 21.73 2.19 157689185
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8156 11.93 157975647
Short 8.1381 9.34 157230307
Short 19.1316 2.49 156945037
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.17 57946586
Long 10 -9.46 153812609
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
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