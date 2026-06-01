TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Volkswagen-Nutzfahrzeugholding sehe eine weiter robuste Nachfrage und in Europa sowie den USA keine Geschäftsverlangsamung über die üblichen saisonalen Trends hinaus, schrieb Jose Asumendi am Montagabend. Die signalisierten Preiserhöhungen der Marken Scania und MAN in Europa stießen laut Finanzvorstand Michael Jackstein nicht auf Ablehnung bei den Kunden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.50%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
01.06.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
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01.06.26
|TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
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01.06.26
|TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Vormittag zu (finanzen.ch)
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01.06.26
|MDAX aktuell: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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27.05.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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26.05.26
|MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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25.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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25.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|07:19
|TRATON Neutral
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|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
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|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|07:19
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
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|Deutsche Bank AG
|29.04.26
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|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|07:19
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
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