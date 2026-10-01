TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die TRATON-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 34,58 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'381 Punkten liegt. Im Tief verlor die TRATON-Aktie bis auf 34,34 EUR. Bei 34,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 84'894 TRATON-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 16,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 34,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,31 EUR, nach 0,930 EUR im Jahr 2025. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11.77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von TRATON wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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