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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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01.10.2026 12:29:00

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Mittag Verluste

TRATON Aktie News: TRATON verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 34,62 EUR abwärts.

TRATON
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Um 12:28 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 34,62 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'497 Punkten steht. Bei 34,34 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41'152 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,78 EUR ab. Abschläge von 25,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,31 EUR je Aktie ausschütten. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. TRATON dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TRATON GROUP
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