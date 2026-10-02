Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’651 0.2%  SPI 19’382 0.3%  Dow 51’041 0.2%  DAX 25’220 1.1%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 6’235 1.0%  Gold 4’143 -0.9%  Bitcoin 70’908 0.6%  Dollar 0.8294 -0.2%  Öl 100.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Dank nachlassender Zinssorgen: Bitcoin-Kurs steigt über 87'000 US-Dollar auf höchsten Stand seit einer Woche
Kryptokurse am Freitagnachmittag
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
Ölpreis rutscht ab: Nach Diesel-Streit zwischen Europa und Washington - G7-Staaten geben 100 Millionen Barrel an Vorräten frei
Suche...

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst

TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 34,34 EUR ab.

TRATON
31.70 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 34,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'474 Punkten steht. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 4'222 Stück.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 17,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,93 Prozent.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je TRATON-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht


Bildquelle: TRATON GROUP
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten