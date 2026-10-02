TRATON Aktie News: TRATON wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 34,34 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 30'474 Punkten steht. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,30 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 4'222 Stück.

Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 17,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,93 Prozent.

Nach 0,930 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je TRATON-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat TRATON im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TRATON 11.30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 4,85 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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