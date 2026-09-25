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28.09.2026 10:36:02
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Er rechnet bei Traton mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34.96 €
|
Abst. Kursziel*:
0.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
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Analysen zu TRATON
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|10:36
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|10:36
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|JP Morgan Chase & Co.
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|UBS AG
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|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
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|UBS AG
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