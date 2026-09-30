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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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Im abgelaufenen Monat 30.09.2026 18:00:38

TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TRATON-Aktie in den Fokus genommen.

TRATON
33.28 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der TRATON-Aktie abgegeben.

4 Analysten stufen die Anteilsscheine von TRATON mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 36,75 EUR für die TRATON-Aktie, was einem Anstieg von 1,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 35,06 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research36,00 EUR2,6829.09.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 EUR-0,1728.09.2026
UBS AG41,00 EUR16,9425.09.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 EUR-0,1715.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: TRATON GROUP
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