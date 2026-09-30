TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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30.09.2026 18:00:38
TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die TRATON-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der TRATON-Aktie abgegeben.
4 Analysten stufen die Anteilsscheine von TRATON mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 36,75 EUR für die TRATON-Aktie, was einem Anstieg von 1,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 35,06 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|2,68
|29.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|-0,17
|28.09.2026
|UBS AG
|41,00 EUR
|16,94
|25.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|-0,17
|15.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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