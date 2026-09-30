TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Analyse der TRATON-Aktie abgegeben.

4 Analysten stufen die Anteilsscheine von TRATON mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 36,75 EUR für die TRATON-Aktie, was einem Anstieg von 1,69 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 35,06 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 36,00 EUR 2,68 29.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 35,00 EUR -0,17 28.09.2026 UBS AG 41,00 EUR 16,94 25.09.2026 Jefferies & Company Inc. 35,00 EUR -0,17 15.09.2026

Redaktion finanzen.ch