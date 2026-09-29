TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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29.09.2026 10:02:12
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in TRATON-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TRATON-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die TRATON-Anteile bei 27.54 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die TRATON-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.631 TRATON-Aktien. Die gehaltenen TRATON-Papiere wären am 28.09.2026 127.31 EUR wert, da der Schlussstand 35.06 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27.31 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte TRATON einen Börsenwert von 17.56 Mrd. Euro. TRATON-Anteile wurde am 28.06.2019 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der TRATON-Aktie lag beim Börsengang bei 27.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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