TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse hätten den Konsens um 5 Prozent übertroffen und ihre eigene Erwartung sogar um 10 Prozent, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochmorgen. Der Effekt der Nahost-Krise sei mehr als wettgemacht worden von der anderswo starken operativen Entwicklung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.60 €
|
Abst. Kursziel*:
19.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
78.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.87%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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