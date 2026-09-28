TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Investorentag der Franzosen habe das gebracht, was viele erwartet hätten: eine Fortsetzung von Cashflow-Steigerung dank des zunehmend breiter aufgestellten Geschäfts, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an die neuen Ziele an./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
78.77 €
|
Abst. Kursziel*:
7.91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
78.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.14%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|74.41
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