Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’013 0.5%  SPI 19’853 0.5%  Dow 51’482 -0.7%  DAX 25’511 0.5%  Euro 0.9463 0.0%  EStoxx50 6’352 0.8%  Gold 4’151 0.9%  Bitcoin 70’154 1.0%  Dollar 0.8344 0.3%  Öl 105.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lindt1057075Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Allianz-Aktie
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Healthineers-Aktie
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Richemont-Aktie mit Overweight
Suche...

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

74.34
CHF
-1.37
CHF
-1.81 %
12:35:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2026 11:19:41

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
74.34 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Der Investorentag der Franzosen habe das gebracht, was viele erwartet hätten: eine Fortsetzung von Cashflow-Steigerung dank des zunehmend breiter aufgestellten Geschäfts, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen an die neuen Ziele an./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
78.77 € 		Abst. Kursziel*:
7.91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
78.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.14%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
28.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen