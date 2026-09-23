Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt

Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.15 Prozent auf 6’315.22 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.411 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.154 Prozent fester bei 6’334.44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6’324.72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’361.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’309.00 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’462.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 6’230.55 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 5’472.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1.14 Prozent auf 184.40 EUR), Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 999.90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.60 Prozent auf 504.80 EUR), UniCredit (+ 0.54 Prozent auf 84.29 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.50 Prozent auf 281.30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-2.06 Prozent auf 58.89 EUR), Allianz (-1.81 Prozent auf 422.40 EUR), Deutsche Bank (-1.64 Prozent auf 32.11 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.54 Prozent auf 57.72 EUR) und BMW (-1.38 Prozent auf 58.76 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’087’838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 570.958 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 8.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch