Dogecoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Vor 1 Jahr notierte Dogecoin bei 0.2352 USD. Bei einer Investition von 1’000 USD in DOGE zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4’252.13 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 29.09.2026 auf 0.093856 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 399.09 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 60.09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0.068944 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.2663 USD.

Redaktion finanzen.net