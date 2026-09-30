EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die TotalEnergies-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag 51.73 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 19.331 TotalEnergies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 78.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’509.76 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.98 Prozent gesteigert.

Alle TotalEnergies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177.94 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch