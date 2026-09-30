Hätte sich ein Tether-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

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Tether war gestern vor 3 Jahren 1.000 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in USDT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 999.84 Tether. Die gehaltenen Tether wären gestern 999.39 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0.9996 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.06 Prozent verkleinert.

Am 04.02.2026 erreichte USDT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Am 10.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net