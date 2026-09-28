TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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29.09.2026 11:11:14
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
74.27 CHF -1.90%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Umfangreiche Aktienrückkäufe und ein länger anhaltendes Wachstum ? so lautet das Fazit des Analysten Henri Patricot vom Investorentag der Franzosen am Montag./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.77 €
|
Abst. Kursziel*:
11.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.12%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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