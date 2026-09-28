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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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29.09.2026 11:11:14

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Umfangreiche Aktienrückkäufe und ein länger anhaltendes Wachstum ? so lautet das Fazit des Analysten Henri Patricot vom Investorentag der Franzosen am Montag./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
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