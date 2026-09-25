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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Stromnachfrage 25.09.2026 11:15:44

TotalEnergies-Aktie im Minus: Rückenwind für CEO und Strategie durch den Verwaltungsrat

TotalEnergies-Aktie im Minus: Rückenwind für CEO und Strategie durch den Verwaltungsrat

Das Board von TotalEnergies unterstützt die Strategie des Unternehmens, sich auf die Öl-, Gas- und Stromproduktion zu konzentrieren.

TotalEnergies
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Zudem werde das Board eine Verlängerung der Amtszeit von Konzernchef Patrick Pouyanne vorschlagen, teilte das Unternehmen nach einer Strategie-Überprüfung durch das Board mit.

Der französische Öl- und Gaskonzern will die traditionelle Öl- und Gasförderung bis Ende 2030 ausweiten. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in die Stromerzeugung und in Anlagen für erneuerbare Energien, um der steigenden Stromnachfrage gerecht zu werden.

Auf dem jährlichen Strategieseminar des Unternehmens, das diese Woche stattfand, habe das Board die strategischen Aussichten des Unternehmens überprüft und diese einstimmig unterstützt, teilte TotalEnergies mit.

Das Board erörterte zudem die Kontinuität der Führung und der Corporate Governance des Unternehmens.

"Dementsprechend wünscht das Board of Directors, dass Patrick Pouyanne als Chairman und Chief Executive Officer die Umsetzung dieser Strategie an der Spitze des Unternehmens weiter vorantreibt."

Die Verlängerung des Mandats von Patrick Pouyanne soll der Hauptversammlung im Mai 2027 vorgeschlagen werden, ebenso wie die Verlängerung des Mandats des führenden unabhängigen Board-Mitglieds Jacques Aschenbroich.

"Seit seiner Ernennung zum Chairman und Chief Executive Officer im Dezember 2015 hat Patrick eine tiefgreifende Transformation des Unternehmens eingeleitet. Er hat es zu einem finanziell leistungsstärkeren Unternehmen gemacht, seine Öl- und Gasbezugsquellen, insbesondere LNG, diversifiziert und vor allem seine Energiewendestrategie entschlossen vorangetrieben", sagte Aschenbroich.

Die TotalEnergies-Aktie notiert im Pariser Handel zeitweise 1,53 Prozent tiefer bei 79,81 Euro.

DJG/DJN/hab

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23.09.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.09.26 TotalEnergies Buy UBS AG
14.09.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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