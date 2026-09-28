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28.09.2026 09:06:00
TotalEnergies-Aktie fester: Konzern baut mit Partnern Socar und XRG Gasförderung in Aserbaidschan aus
TotalEnergies will das Gas- und Kondensatfeld Absheron in Aserbaidschan weiter erschliessen.
Im Rahmen des Projekts soll die Gesamtproduktion des Feldes auf 6 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr und 47'000 Barrel Kondensat pro Tag steigen. Der Start des Projekts ist für 2029 vorgesehen.
Die Entscheidung folgt auf eine erste Entwicklungsphase im Jahr 2023 mit einer Produktionskapazität von 1,5 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr und 12'000 Barrel Kondensat pro Tag, wie es weiter hiess.
Das Gas wird sowohl den aserbaidschanischen Inlandsmarkt als auch die Türkei über die bestehende Gasinfrastruktur versorgen, die Aserbaidschan mit dem europäischen Gasmarkt verbindet.
TotalEnergies hält einen Anteil von 35 Prozent an dem Gas- und Kondensatfeld Absheron, während Socar und XRG mit 35 Prozent beziehungsweise 30 Prozent beteiligt sind.
Im Pariser Handel zeigt sich die TotalEnergies-Aktie zum Wochenstart zeitweise um 0,66 Prozent fester bei 80,52 Euro.
DJG/DJN/mgo/hab
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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