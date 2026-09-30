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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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Experten-Einschätzungen 30.09.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die TotalEnergies-Aktie im September 2026 ein

So schätzen die Analysten die TotalEnergies-Aktie im September 2026 ein

Die jüngsten Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Überblick.

TotalEnergies
70.27 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur TotalEnergies-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TotalEnergies mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 86,09 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,90 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der TotalEnergies-Aktie von 78,10 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets85,00 EUR8,8329.09.2026
UBS AG88,00 EUR12,6829.09.2026
RBC Capital Markets85,00 EUR8,8328.09.2026
RBC Capital Markets85,00 EUR8,8324.09.2026
JP Morgan Chase & Co.83,00 EUR6,2723.09.2026
UBS AG88,00 EUR12,6821.09.2026
Jefferies & Company Inc.88,00 EUR12,6814.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.82,00 EUR4,9911.09.2026
JP Morgan Chase & Co.83,00 EUR6,2708.09.2026
Barclays Capital95,00 EUR21,6404.09.2026
RBC Capital Markets85,00 EUR8,8302.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: TotalEnergies SE
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