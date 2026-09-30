So schätzen die Analysten die TotalEnergies-Aktie im September 2026 ein

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur TotalEnergies-Aktie veröffentlicht.

9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TotalEnergies mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 86,09 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,90 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der TotalEnergies-Aktie von 78,10 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 85,00 EUR 8,83 29.09.2026 UBS AG 88,00 EUR 12,68 29.09.2026 RBC Capital Markets 85,00 EUR 8,83 28.09.2026 RBC Capital Markets 85,00 EUR 8,83 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 83,00 EUR 6,27 23.09.2026 UBS AG 88,00 EUR 12,68 21.09.2026 Jefferies & Company Inc. 88,00 EUR 12,68 14.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 82,00 EUR 4,99 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 83,00 EUR 6,27 08.09.2026 Barclays Capital 95,00 EUR 21,64 04.09.2026 RBC Capital Markets 85,00 EUR 8,83 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch