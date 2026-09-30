TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die TotalEnergies-Aktie im September 2026 ein
Die jüngsten Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Überblick.
11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur TotalEnergies-Aktie veröffentlicht.
9 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von TotalEnergies mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 86,09 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 14,90 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der TotalEnergies-Aktie von 78,10 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|8,83
|29.09.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|12,68
|29.09.2026
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|8,83
|28.09.2026
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|8,83
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|83,00 EUR
|6,27
|23.09.2026
|UBS AG
|88,00 EUR
|12,68
|21.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|88,00 EUR
|12,68
|14.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|82,00 EUR
|4,99
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|83,00 EUR
|6,27
|08.09.2026
|Barclays Capital
|95,00 EUR
|21,64
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|85,00 EUR
|8,83
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
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