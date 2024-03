NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 297 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Bewertung des Elektroautobauers berücksichtige nun auch dessen Geschäft mit Großakkus, den sogenannten "Megapacks", schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings senke er seine Erwartungen an die Fahrassistenzsysteme und bleibe für das Autogeschäft konservativ./gl/mne;