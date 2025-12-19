|Veräusserung
|
19.12.2025 23:58:36
HIAG-Aktie: Areale verkauft - Swiss Post als Mieter gewonnen
Die Immobiliengesellschaft Hiag hat im zweiten Halbjahr 2025 vier Areale in Birsfelden, Diesbach, Ermatingen und Yverdon-les-Bains sowie einzelne Liegenschaften im Aathal und in Kleindöttingen aus dem Entwicklungs- und Bestandsportfolio für insgesamt rund 83 Millionen Franken verkauft.
Alle Verkäufe stünden m Einklang mit der im August kommunizierten "Strategieschärfung, die eine fokussierte Weiterentwicklung und Wertsteigerung des Portfolios an strategisch relevanten Standorten" vorsehe, heisst es. Der Verkauf von ausgewählten Liegenschaften generiere "massgebliche Mittel", die für Zukäufe von Geschäftsliegenschaften wie auch für die Realisierung renditestarker Entwicklungsprojekte verwendet würden.
Wie HIAG weiter mitteilte, konnte die Schweizerische Post für 10 Jahre als neuer Mieter für das Gewerbegebäude "Fahrwerk" in Winterthur gewonnen werden. Die Post werde dort ab Frühling 2026 eine Fläche von rund 3000 Quadratmeter für operative Zwecke im Bereich Logistik und Zustellung nutzen. Für HIAG sei dies ein "wichtiger Schritt" in der Entwicklung und langfristigen Vermietung des Gewerbehauses.
Basel (awp)
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
