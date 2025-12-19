US-Dollar - Japanischer Yen USD - JPY
19.12.2025 23:48:37
Wenig Bewegung am Devisenmarkt: Franken, Euro und Dollar im Blick
An den Devisenmärkten halten sich die Bewegungen am Freitag in engen Grenzen.
Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)
Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.
Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro am Morgen kaum. Die Stimmung der Verbraucher hierzulande ist zum Jahresende so schlecht wie seit Monaten nicht mehr. Das Konsumklima der Nürnberger Forschungsinstitute GfK und NIM prognostiziert für Januar im Vergleich zum Vormonat einen deutlichen Rückgang von 3,5 Zählern auf minus 26,9 Punkte. Unterdessen sanken die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet weiter.
Zürich (awp)
Devisen in diesem Artikel
|USD/JPY
|157.7630
|2.2020
|1.42
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|%
|Euro
|
0.9315
|
0.02
|Türkische Lira
|
53.7413
|
-0.21
|Baht
|
39.5021
|
-0.01
|Bitcoin - US Dollar
|
88253.1876
|
3.22
|Real
|
6.9707
|
0.29
|US-Dollar
|
0.7955
|
0.14
|Zloty
|
4.5163
|
0.07
|Euro - US Dollar
|
1.1716
|
-0.09
|Ripple - US Dollar
|
1.908
|
5.28
|Forint
|
415.1623
|
-0.26
|Bitcoin - Euro
|
75349.6008
|
3.33
|Ripple
|
0.6588
|
-5.18
|Rubel
|
101.4532
|
0.83
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen in der Gewinnzone -- SMI und DAX gehen höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte deutlich zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.