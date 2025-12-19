STAAR Surgical Company Aktie 972813 / US8523123052
19.12.2025 23:51:36
Alcon-Aktie: STAAR verschiebt ausserordentliche GV zu Übernahme
Die US-Medtech-Firma Staar Surgical hat ihre ausserordentliche Generalversammlung (aoGV) zur geplanten Übernahme durch den Schweizer Augenheilmittelkonzern Alcon erneut verschoben.
Alcon habe von seinem Recht aus dem Fusionsvertrag Gebrauch gemacht, von STAAR die Vertagung der ausserordentlichen Generalversammlung zu verlangen, hiess es in der Mitteilung. Weitere Angaben dazu werden nicht gemacht.
Stimmberechtigt bleiben dabei jene Aktionäre, die bis zum 24. Oktober 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Die Generalversammlung wurde schon zum dritten Male verschoben, ursprünglich hätte sie am 23. Oktober stattfinden sollen.
Alcon hatte vor zehn Tagen aufgrund der Gegenwehr aus dem STAAR-Aktionariat das ursprüngliche Angebot nachgebessert. Neu bietet Alcon 30,75 US-Dollar je STAAR-Aktie in bar, Anfang August hatte das Angebot noch 28 Dollar betragen. Mit diesem Schritt hat sich der Gesamtwert der Transaktion auf rund 1,6 Milliarden von zuvor rund 1,5 Milliarden Dollar erhöht. Die Offerte steht aber nach wie vor auf wackeligen Füssen, weil sich grosse Aktionäre weiterhin dagegen aussprechen.
Vernier (awp)
