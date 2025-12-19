Alcon-Aktie: STAAR verschiebt ausserordentliche GV zu Übernahme

Die für den (heutigen) Freitag geplante Versammlung soll nun am 6. Januar 2026 um 8.30 Uhr Eastern Time (14.30 Uhr MEZ) stattfinden, wie STAAR am Freitagabend mitteilte.

Alcon habe von seinem Recht aus dem Fusionsvertrag Gebrauch gemacht, von STAAR die Vertagung der ausserordentlichen Generalversammlung zu verlangen, hiess es in der Mitteilung. Weitere Angaben dazu werden nicht gemacht.

Stimmberechtigt bleiben dabei jene Aktionäre, die bis zum 24. Oktober 2025 im Aktienregister eingetragen waren. Die Generalversammlung wurde schon zum dritten Male verschoben, ursprünglich hätte sie am 23. Oktober stattfinden sollen.

Alcon hatte vor zehn Tagen aufgrund der Gegenwehr aus dem STAAR-Aktionariat das ursprüngliche Angebot nachgebessert. Neu bietet Alcon 30,75 US-Dollar je STAAR-Aktie in bar, Anfang August hatte das Angebot noch 28 Dollar betragen. Mit diesem Schritt hat sich der Gesamtwert der Transaktion auf rund 1,6 Milliarden von zuvor rund 1,5 Milliarden Dollar erhöht. Die Offerte steht aber nach wie vor auf wackeligen Füssen, weil sich grosse Aktionäre weiterhin dagegen aussprechen.

Vernier (awp)