NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Treffen mit Nokia-Chef Justin Hotard auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Hotard habe unter anderem betont, dass der Telekomausrüster mit Blick auf in der Vergangenheit oftmals mangelnde Transparenz in puncto positiver wie negativer Einmaleffekte Besserung verspreche, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/nas;