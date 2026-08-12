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12.08.2026 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag

Tesla Aktie News: Tesla verliert am Nachmittag

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 327,92 USD.

Tesla
267.52 CHF -1.22%
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 327,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'816 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 326,83 USD. Bei 335,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'517'247 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 34,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Tesla veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.50 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28.24 Mrd. USD ausgewiesen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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