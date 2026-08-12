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12.08.2026 20:27:13

Tesla Aktie News: Tesla am Abend billiger

Tesla Aktie News: Tesla am Abend billiger

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 326,40 USD.

Tesla
270.65 CHF 1.17%
Kaufen Verkaufen

Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 326,40 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'808 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 323,65 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,00 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 4'088'927 Aktien.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 498,82 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,39 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Am 22.07.2026 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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