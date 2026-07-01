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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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02.07.2026 18:18:45

Tesla Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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