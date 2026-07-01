Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Die Auslieferungen im zweiten Quartal überträfen bei Weitem die Erwartungen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Wachstum der Fahrzeugauslieferungen und dem Energiespeichergeschäft sei der Elektroautobauer gut positioniert, um vom strukturellen Rückenwind durch den KI-getriebenen Anstieg der Stromnachfrage zu profitieren./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 475.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 391.99
|
Abst. Kursziel*:
21.18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 390.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.64%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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