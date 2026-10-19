WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 92,60 auf 84,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des weiter schwachen Chemiezyklus' hätten sich die Gewinne dank des Nahostkonflikts, Selbsthilfemaßnahmen und einer positiven Preisentwicklung verbessert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das dritte Quartal und das Jahr. Doch die Risiken für eine Fortsetzung dieser Geschäftsentwicklung nähmen zu./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
86.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.50%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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19.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
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