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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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13:21:16
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20.10.2026 12:39:22

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
79.49 CHF -2.15%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 92,60 auf 84,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des weiter schwachen Chemiezyklus' hätten sich die Gewinne dank des Nahostkonflikts, Selbsthilfemaßnahmen und einer positiven Preisentwicklung verbessert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das dritte Quartal und das Jahr. Doch die Risiken für eine Fortsetzung dieser Geschäftsentwicklung nähmen zu./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85.75 € 		Abst. Kursziel*:
-2.04%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
86.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.50%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
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12:39 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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