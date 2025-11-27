Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39
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Vodafone Group Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
1.05 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
1.19 £
|
Abst. Kursziel*:
-11.79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLC
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|Barclays Capital
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|Vodafone Group Equal Weight
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