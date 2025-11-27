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Vodafone Group Aktie 23167722 / GB00BH4HKS39

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20.10.2026 12:34:02

Vodafone Group Underweight

Vodafone Group
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 115 auf 105 Pence gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Telekomwerte würden generell zwar als defensiv wahrgenommen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag. Sie seien allerdings durchaus anfällig für technologische Risiken. Er verwies insbesondere auf Satellitentechnologie und agentische KI als aktuelle Bedrohungen für die Mittelzuflüsse im Sektor. Patrick stufte auch OTE, Proximus und Telefonica ab. Er empfahl derweil KPN und Telia. Deutsche Telekom beließ er bei gesunkenem Kursziel auf "Overweight"./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 06:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Underweight
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
1.05 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
1.19 £ 		Abst. Kursziel*:
-11.79%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Maurice Patrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08.10.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
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