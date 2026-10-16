Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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16.10.2026 12:38:42
MARKT USA/Aktien mit verhaltenem Start erwartet - Tesla vorbörslich sehr fest
Nach dem wechselhaften Handel am Donnerstag, geprägt von einem scharfen Rückgang der Marktzinsen und sich im Tagesverlauf erholenden Aktienindizes, deutet sich für den Freitag ein verhaltener Start an der Wall Street an. Die Verluste im frühen Vortageshandel waren Sorgen über hohe Kreditkosten zur Finanzierung des KI-Booms geschuldet. Das hohe Zinsniveau dürfte zwangsläufig zu geringeren bzw. langsameren Investitionen führen - zum Vorteil jener Unternehmen, die den Grossteil ihrer Rechenzentrumspläne aus dem operativen Cashflow finanzierten, so die Analysten von Vital Knowledge.
Die Stimmung für KI-Aktien wurde zudem von einem Reuters-Bericht belastet, wonach einige Investoren von Anthropic ihre Bewertungserwartungen für den potenziellen Börsengang des Claude-Entwicklers von zuvor 2 auf rund 1,5 Billionen Dollar zurückgeschraubt haben sollen, wie Marktteilnehmer sagen. Ausserdem machten zunehmend Spekulationen über schärfere KI-Konkurrenz aus Asien die Runde.
Jüngste Aussagen von US-Notenbankchef Warsh werden derweil als eher taubenhaft verstanden. "Die Märkte werteten das Ausbleiben eines restriktiven Tons als gute Nachricht, woraufhin die Erwartungen für eine Zinserhöhung im Oktober zurückgingen", sagen die Analysten der Deutschen Bank. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 28. Oktober liegt nur noch bei 15 Prozent und auch für Dezember ist sie leicht gesunken auf 89 Prozent. Derweil verharrt die viel beachtete Rendite 10-jähriger US-Anleihen auf dem am Vortag stark ermässigten Niveau von 5,09 Prozent.
Konjunkturseitig stehen die US-Import- und Exportpreise für September auf dem Kalender und die US-Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung. Nach den wichtigeren Preisdaten am Mittwoch und Donnerstag dürften sie aber kaum für stärkere Impulse sorgen.
Aktien aus dem Bereich KI werden in der aktuellen Gemengelage weiter als anfällig eingeschätzt. Bei den Einzelwerten stehen Coreweave im Blick mit Bedenken, wie sich höhere Zinsen auf das hochverschuldete Cloud-Computing-Unternehmen auswirken werden. Vorbörslich fällt der Kurs um gut 4 Prozent, womit sich die Erholung vom Vortag als nur von kurzer Dauer erweist.
Tesla steigen um gut 4 Prozent, nachdem am Vortag der lang erwartete Roadster der zweiten Generation des Elektroautobauers vorgestellt wurde. Tesla beschreibt ihn als das weltweit erste fliegende Auto. Auch SpaceX ziehen an und zwar um 2,0 Prozent. Die SpaceX-Raketentechnologie liege dem Fahrzeug zugrunde, sagen Händler.
Der Logistiker J.B. Hunt meldete zwar gute Quartalsgewinne und -umsätze, warnte jedoch, dass höhere Kraftstoffpreise und andere Kosten das Geschäft belasten. Die Aktie fällt um 1,4 Prozent. Alcoa gewinnen 2,5 Prozent. Der Aluminiumproduzent berichtete höhere Gewinne und Umsätze.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 06:39 ET (10:39 GMT)
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