Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum dritten Quartal von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die nicht zum Autosegment zählenden Aktivitäten des Tech-Konzerns zeigten eine gewisse Beschleunigung, schrieb Philippe Houchois am Montag zur Begründung des höheren Kursziels. Im Autogeschäft dürfte Tesla derweil im dritten Jahresviertel rund fünf Milliarden US-Dollar an Barmitteln verbraucht haben. Das Interesse richte sich allerdings auf eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 382.70
|
Abst. Kursziel*:
4.52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 382.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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