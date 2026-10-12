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12.10.2026 10:44:08

Tesla Hold

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum dritten Quartal von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die nicht zum Autosegment zählenden Aktivitäten des Tech-Konzerns zeigten eine gewisse Beschleunigung, schrieb Philippe Houchois am Montag zur Begründung des höheren Kursziels. Im Autogeschäft dürfte Tesla derweil im dritten Jahresviertel rund fünf Milliarden US-Dollar an Barmitteln verbraucht haben. Das Interesse richte sich allerdings auf eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 382.70 		Abst. Kursziel*:
4.52%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 382.72 		Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
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10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
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