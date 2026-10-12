NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum dritten Quartal von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die nicht zum Autosegment zählenden Aktivitäten des Tech-Konzerns zeigten eine gewisse Beschleunigung, schrieb Philippe Houchois am Montag zur Begründung des höheren Kursziels. Im Autogeschäft dürfte Tesla derweil im dritten Jahresviertel rund fünf Milliarden US-Dollar an Barmitteln verbraucht haben. Das Interesse richte sich allerdings auf eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX./bek/ajx;