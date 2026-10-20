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Luftbildaufnahmen 20.10.2026 20:38:36

Alphabet-Aktie rot: Deutsches Gericht verbietet Grundstücksbilder bei Google Maps - Ausfall führt zu Störung bei Banken

Alphabet-Aktie rot: Deutsches Gericht verbietet Grundstücksbilder bei Google Maps - Ausfall führt zu Störung bei Banken

Luftbildaufnahmen eines in Deutschland gelegenen Grundstücks dürfen nicht auf Google Earth oder Google Maps veröffentlicht werden, wenn der Grundstückseigentümer dem widerspricht.

Das hat das Landgericht in Frankfurt am Main entschieden. "Niemand muss es hinnehmen, dass Luftbildaufnahmen seines bewohnten Grundstücks ohne seine Zustimmung weltweit öffentlich verbreitet werden, jedenfalls wenn Grundstücksbereiche abgebildet werden, die öffentlichen Blicken entzogen sind", hiess es in dem Urteil. (Az.: 2-03 O 388/25)

Hintergrund ist die Klage eines Familienvaters, der ein Wohnhaus in der Mainmetropole besitzt. Dieser hatte bereits in der Vergangenheit erfolgreich durchgesetzt, dass Bilder seines Hauses auf Google Street View und Apple Look Around unkenntlich gemacht werden. Im aktuellen Verfahren stellte er sich nun gegen die Veröffentlichung von Bildern seines Grundstücks auf Google Earth und Google Maps. Auf diesen Diensten wird die Erdoberfläche mittels Luftbildaufnahmen und Satellitenbildern dreidimensional abgebildet.

Google habe Bildmaterial durch "Ausspähung" erlangt

Nach Angaben des Gerichts zeigen die nun verwendeten Luftbildaufnahmen auch den rückwärtigen Grundstücksbereich, der für Passanten von der Strasse aus nicht einsehbar ist. Erschwerend komme hinzu, dass Google sein Bildmaterial heimlich durch "Ausspähung" erlange, hiess es. Die aus grosser Höhe erstellten Luftbildaufnahmen würden nicht vorher angekündigt und blieben von den Betroffenen unbemerkt. Es sei daher unmöglich, einzelne Bereiche des Grundstücks vor einem Überflug zu verdecken.

Google könne sich nicht mit Erfolg auf die Informationsfreiheit für Nutzer des Internets berufen. "Google bedient mit seinen Diensten den "Abenteuergeist" des Menschen, der die Welt - und sei es auch nur digital - erkunden will. Google will damit zu einer Demokratisierung von Wissen und einer transparenten Informationsgesellschaft beitragen. Dieser Zweck ist legitim, aber wegen des belastenden Eindringens in den privaten Rückzugsraum des Grundstückseigentümers nicht schutzwürdig", befand die Kammer. Denn: Der "Abenteuergeist" erschöpfe sich in der Befriedigung von Neugier oder unredlichen Absichten wie etwa der Vorbereitung eines Einbruches.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Grossausfall bei Google führt zu Störungen bei Banken

Ein grösserer Ausfall von Google -Cloud-Diensten in Grossbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt - mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzer über die Grenzen Grossbritanniens hinaus hatte.

Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbank Revolut. Auch bei der Bank ING waren die Dienste beeinträchtigt. Dies sei allerdings nicht auf die Störung bei Google zurückzuführen, sagte ein Sprecher. "Alle unsere Services stehen unseren Kundinnen und Kunden wieder vollständig zur Verfügung." Man bedauere die Einschränkungen für Kunden und entschuldige sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Nutzer anderer Bankings-Apps in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen. Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.

Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und arbeitete mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers. Das genaue Ausmass der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone wurden weiter analysiert./chd/DP/mis

Im NASDAQ-Handel verliert die Alphabet-Aktie zeitweise 1,27 Prozent auf 335,85 US-Dollar.

AWP

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