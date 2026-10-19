Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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19.10.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Tesla gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 367,90 USD nach oben.
Das Papier von Tesla legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 367,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'536 Punkten liegt. Bei 369,46 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 357,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'079'923 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 35,59 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 297,39 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 23,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Tesla gewährte am 22.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28.24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.50 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,69 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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