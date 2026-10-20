BMW Vz. Aktie 324412 / DE0005190037
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20.10.2026 14:33:36
BMW-Aktie höher: Deutscher Autobauer schliesst Abfindungsprogramm für Mitarbeiter
Weil Tausende Beschäftigte das Unternehmen verlassen wollen, schliesst BMW sein Abfindungsprogramm vorzeitig.
Dann sollen alle Interessenten wissen, ob ein Aufhebungsvertrag zustande kommt, heisst es aus Kreisen. Dies werde bei den meisten, aber nicht allen Interessenten der Fall sein. Weitere Anmeldungen für das Programm sind nicht mehr möglich.
BMW hatte das Abfindungsprogramm in Deutschland im Sommer bekanntgegeben, ohne eine konkrete Zielzahl zu nennen. Damals hatte es aus Konzernkreisen aber auch geheissen, dass weltweit etwa 8.000 Jobs abgebaut werden, gut die Hälfte davon in Deutschland. Daraus ergibt sich, dass wohl um die 5.000 Mitarbeiter Interesse am Abfindungsprogramm angemeldet haben.
System zeitweilig überlastet
Als die Abfindungsangebote Anfang Oktober veröffentlicht wurden, war das Interesse der Mitarbeiter, ihr persönliches Angebot zu sehen, so gross, dass Kreisen zufolge vorübergehend die Systeme überlastet waren. Dies habe aber nur für einige Stunden gegolten. Jeder, der Interesse gehabt habe, haben es anmelden können.
Viele Angebote wohl deutlich sechsstellig
Aus früheren Aussagen des Konzerns lässt sich ableiten, dass die Rückstellungen für das Abfindungsprogramm gut eine Milliarde Euro betragen. Rein rechnerisch dürften sich also viele Abfindungsverträge deutlich im sechsstelligen Bereich bewegen.
Ursprünglich hatte BMW als Ziel für das Abfindungsprogramm Oktober 2027 genannt. Dies bezieht sich aber auf das späteste Ende für die Arbeitsverhältnisse. Wie aus Kreisen zu hören ist, wird auch jetzt nicht jeder Vertrag sofort enden.
Das Abfindungsprogramm wendete sich in Deutschland nur an sogenannte indirekte Mitarbeiter, also etwa Verwaltung oder Entwicklung. Beschäftigte in der Produktion waren explizit ausgeschlossen. Daher sind insbesondere Mitarbeiter in München betroffen - einfach, weil dort die meisten Menschen ausserhalb der Produktion arbeiten.
Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,35 Prozent fester bei 57,10 Euro.
/ruc/DP/mis
MÜNCHEN (awp international)
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