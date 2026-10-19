FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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20.10.2026 12:34:36
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, vorläufigen Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers hätten durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebit) überrasche positiv./gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.48 €
|
Abst. Kursziel*:
18.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first 9 months of 2026 exceed expectations and EBIT forecast for 2026 raised (EQS Group)
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19.10.26
|EQS-Adhoc: FUCHS SE: Vorläufiges Ergebnis für die ersten 9 Monate 2026 über den Erwartungen und Erhöhung der EBIT-Prognose für 2026 (EQS Group)
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16.10.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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13.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
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13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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13.10.26
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09.10.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|DZ BANK
|31.07.25
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