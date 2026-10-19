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FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64

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20.10.2026 12:34:36

FUCHS SE VZ Buy

FUCHS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, vorläufigen Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers hätten durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebit) überrasche positiv./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.48 € 		Abst. Kursziel*:
18.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.37%
Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-
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12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
01.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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