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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die jüngst veröffentlichten, vorläufigen Quartalszahlen des Schmierstoffherstellers hätten durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch der angehobene operative Ergebnisausblick (Ebit) überrasche positiv./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.