Tesla 314.00 CHF 6.00% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Der neue Roadster des Elektroautobauers untermauere die tiefe Kooperation von Tesla und SpaceX, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.