Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’361 0.1%  SPI 20’256 0.1%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’592 0.8%  Euro 0.9270 -0.1%  EStoxx50 6’203 0.6%  Gold 4’184 0.3%  Bitcoin 67’715 -0.4%  Dollar 0.8245 -0.3%  Öl 105.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Comeback bei DroneShield-Aktie: Ist das Umsatz-Update der Wendepunkt?
UniCredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Fresenius-Aktie gewinnt: Weichen für den nächsten Umbau werden gestellt
Roche-Aktie tiefer: US-Zulassung für Enspryng bei Schilddrüsenaugenkrankheit erhalten
AIXTRON steigert Auftragseingang deutlich - Aktie dennoch unter Druck
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

314.00
CHF
17.76
CHF
6.00 %
09:00:25
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2026 08:20:55

Tesla Neutral

Tesla
314.00 CHF 6.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Der neue Roadster des Elektroautobauers untermauere die tiefe Kooperation von Tesla und SpaceX, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 415.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 362.44 		Abst. Kursziel*:
14.50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 362.57 		Abst. Kursziel aktuell:
14.46%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten