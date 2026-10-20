Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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20.10.2026 14:49:36
Salesforce-Aktie tiefrot: US-Softwarekonzern kauft milliardenschwer zu
Der US-Softwarekonzern Salesforce übernimmt den Marketingspezialisten Braze und legt dafür eine Milliardensumme auf den Tisch.
Salesforce ist bei Vertriebssoftware ohnehin stark aufgestellt, Braze soll die Interaktion von Marketingabteilungen mit Kunden noch verstärken. Dazu soll auch Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen. Der Abschluss der Übernahme ist für das Geschäftsjahr 2027/28 (Ende Januar) vorgesehen. Die Salesforce-Aktie verlor im vorbörslichen NYSE-Handel zuletzt 3,18 Prozent auf 234,75 US-Dollar.
/men/mis
SAN FRANCISCO (awp international)
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