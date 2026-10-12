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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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12.10.2026 08:19:59

Tesla Outperform

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Saisonal bereinigte Autoverkaufszahlen (SAAR) sprächen für gute Preise aus Sicht der Hersteller, schrieb Tom Narayan in einem Branchenausblick am Montag. Tesla habe im zweiten Quartal mit den Absatzzahlen die Erwartungen übertroffen./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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25.42%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
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