Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Zahlen aus der US-Autobranche zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Saisonal bereinigte Autoverkaufszahlen (SAAR) sprächen für gute Preise aus Sicht der Hersteller, schrieb Tom Narayan in einem Branchenausblick am Montag. Tesla habe im zweiten Quartal mit den Absatzzahlen die Erwartungen übertroffen./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 382.70
|
Abst. Kursziel*:
25.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 382.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.42%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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