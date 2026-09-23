Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochabend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 20:26 Uhr 0,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'465 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 386,70 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 379,95 USD. Bisher wurden heute 4'606'962 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 498,82 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 297,39 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.24 Mrd. USD im Vergleich zu 22.50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren eingebracht

Tesla, American Express & Co: Warum Milliarden-IPOs wie OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien treffen könnten

Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider