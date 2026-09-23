Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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23.09.2026 16:29:00
Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 381,20 USD.
Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 381,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'374 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 386,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 379,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'188'333 Tesla-Aktien umgesetzt.
Am 23.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 297,39 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 21,99 Prozent sinken.
Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Tesla liess sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 28.24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 25,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 USD je Tesla-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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