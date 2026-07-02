Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen von E-Autos im zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 475 US-Dollar belassen. Analyst Rajat Gupta nannte die Zahlen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie stark und verwies zugleich auf Fortschritte beim Voll-Selbstständigen Fahren. Er rechnet mit positiven Rückkopplungseffekten und hob wegen starker Markttrends außerhalb der USA seine Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027 an./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 475.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 390.19
|
Abst. Kursziel*:
21.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 392.83
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.92%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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