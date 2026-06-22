Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 364 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob seine Absatzschätzung für das zweite Quartal und sieht sich nun rund ein Prozent über der Alpha-Konsensschätzung, aber eher am unteren Ende der Buy-Side-Erwartungen, wie er am Montagabend schrieb. Auf den Aktienkurs dürften die Absatzzahlen weniger Einfluss als in der Vergangenheit haben. Bei Tesla drehe sich das Narrativ inzwischen mehr um Themen wie die Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 364.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 405.05
|
Abst. Kursziel*:
-10.13%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 405.11
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-