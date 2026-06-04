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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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05.06.2026 07:17:58

Tesla Neutral

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 12:29 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 475.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 418.45 		Abst. Kursziel*:
13.51%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 418.57 		Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
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07:17 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
28.04.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
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