Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 145 auf 475 US-Dollar hochgeschraubt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die vertikale Integration der eigenen Wertschöpfungskette von Hard- und Software sei auf diesem Niveau einzigartig bei Tesla, schrieb Rajat Gupta am Freitag. Hinzu komme die Effektivität und das Tempo der technologischen Entwicklung. Dies werde immer noch etwas unterschätzt. Zunächst bremsten allerdings hohe Investitionen. Die Gewinnentwicklung dürfte 2028 richtig anziehen./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 475.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 418.45
|
Abst. Kursziel*:
13.51%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 418.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.48%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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