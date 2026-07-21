Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla auf "Halten" mit einem fairen Wert von 385 US-Dollar belassen. Markus Leistner befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Marktchancen des vom Elektroauto-Hersteller entwickelten humanoiden Roboter Optimus. Die operativen Aussichten des Produkts seien exzellent und das Zukunftspotenzial groß, was aber seiner Einschätzung nach im Aktienkurs bereits großteils vorweggenommen sei, schrieb der Experte./rob/edh/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Halten
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
$ 385.00
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 378.93
|
Abst. Kursziel*:
1.60%
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 378.20
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.80%
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
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