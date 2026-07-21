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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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22.07.2026 14:10:36

Tesla Halten

Tesla
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Tesla auf "Halten" mit einem fairen Wert von 385 US-Dollar belassen. Markus Leistner befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Marktchancen des vom Elektroauto-Hersteller entwickelten humanoiden Roboter Optimus. Die operativen Aussichten des Produkts seien exzellent und das Zukunftspotenzial groß, was aber seiner Einschätzung nach im Aktienkurs bereits großteils vorweggenommen sei, schrieb der Experte./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Halten
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
$ 385.00
Rating jetzt:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
$ 378.20 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
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